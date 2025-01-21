Diş randevusu olanlar dikkat; Bu tarihte hekimler olmayacak...

Yağmur Dinç

Dişçiye gidecekler dikkat...

Genel Sağlık-İş Sendikası, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Gelir düzeni, çalışma koşulları ve hasta yoğunluğu gibi konularda iyileştirme yapılması adına grev yapacaklarını duyurdu.

1 GÜNLÜK GREV

Buna göre, diş hekimleri 14 Şubat günü iş bırakma eylemi yapılacak.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ile koordineli taramalar ve koruyucu sağlık programları geliştirilmeli, bu çalışmaların Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi olarak planlaması yapılmalı, sorunları göz ardı eden, bütüncül olmayan vardiya dayatması gibi uygulamalar terkedilmelidir. 14 Şubat'ta İş Bırakıyoruz."