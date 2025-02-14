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ABD merkezli popüler iletişim platformu olan Discord’a Türkiye’de Ekim 2024 tarihinde bu yana erişim engeli bulunuyor.

Mahkeme kararıyla getirilen erişim engelinin kaldırıldığına yönelik ortaya atılan iddiaların ardından uygulama kullanıcıları tarafından Discord’un açılıp açılmadığı yönünde araştırmalar sürüyor.

Discord’un açıldığı yönündeki iddiaların kısa süre içinde sosyal medya platformlarının gündemine oturdu. Peki, Discord erişime açıldı mı? Discord erişime ne zaman açılacak?

DİSCORD AÇILDI MI?

Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açıldığı iddia ediliyor.

Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ya da diğer kurumlardan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. BTK websitesinde yer alan bilgiye göre Discord’a uygulanan erişim engeli devam ediyor.