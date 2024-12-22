Diyanet 4 bin personel alımına nasıl başvurulur, şartları nelerdir? Diyanet İmam Hatip alımı 2024!

Yağmur Dinç

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin sözleşmeli imam hatip alımı için ilan yayımladı.

Resmî Gazete'de duyurulan ilana göre, başvurular 30 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, belirlenen KPSS puanlarına göre değerlendirilecek ve sözlü sınavdan başarılı olmaları durumunda Diyanet Akademisi' ne kabul edilecek.

Başarılı olan adaylar, Diyanet Akademisi’nde aday din görevlisi olarak görev alacak.

DİYANET 4 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2024

Başvurular, 30 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sınav başvuru platformu olan "sinav.diyanet.gov.tr" adresinden online olarak yapılacak.

Başvuru işlemleri saat 16.30’a kadar tamamlanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibarıyla tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

• Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.