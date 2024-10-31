Doğalgaz kaç derecede ısıtır? Evin ısınması için kombi kaç derece olmalı?

Yağmur Dinç

Kombi kaç derece olmalı sorusunun cevabı, havaların soğuması ile birlikte merak edilir oldu.

Isı mühendisliğine göre konfor şartları bakımından bir evin farklı mekanlarının farklı sıcaklıklara sahip olması gerekir.

Evinizin her bir odası için uygun sıcaklık değerini bilir ve bu mekanları bu sıcaklık değerlerine göre ısıtırsanız kombi kullanımınızı verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Peki, kışın doğalgaz kaç derecede yanmalı? Evin ısınması için kaç derece yeterli? İşte hem ekonomik hem konforlu olan derece ayarı...

KOMBİ KAÇ DERECEDE ISITIR

Kombilerin genellikle en düşük ayarı 30-35 derece ile başlar. Ancak bu ısı, evde üşümemek için yeterli olmayabilir.

Evinizin salonunda 20°C bir sıcaklık için kombinin 55- 60°C'de çalıştırılması yeterlidir.

Daha soğuk havalarda ise bu sıcaklık yeterli olmayabilir. Bu durumda ise 70 dereceye kadar yakılması önerilir.