Haber Merkezi

Kış ayının tamamıyla gelmesiyle birlikte düşen hava sıcaklıkları soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların çoğalmasına da neden oluyor.

Gündemde oldukça büyük bir yer tutan grip için uzmanlar çeşitli uyarılar yapmaya devam ederken Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kılıç’tan kritik bir uyarı geldi.

Soğuk algınlığından daha tehlikeli olan gribin ölümcül sonuçlara yol açabilecek bir hastalık olduğunu belirten Dr. Kılıç, grip virüsünün 48 saat boyunca hayatta kalabildiğini vurguladı.

VİRÜSLER 48 SAATE KADAR HAYATTA KALABİLİYOR!

Havalandırması yetersiz olan alanlarda grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Kılıç, özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

Damlacık yoluyla bulaşan virüsler arasında yer alan grip hakkında çapıcı uyarılara değinen Kılıç, virüslerin hayatta kalma süreleriyle ilgide açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamalarında özellikle dikkat edilmesini vurgulana uzman isim, “Grip virüsünün bulaşıcılığı özellikle belirtilerin başlangıcından itibaren ilk 3-4 gün boyunca yüksektir. Gripli bireylerin kendilerini izole etmeleri ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Grip virüsü, sert yüzeylerde 48 saate kadar canlı kalabilir.” ifadelerini kullandı.