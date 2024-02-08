Dolgu yaptıracaklar dikkat! AB ülkelerinde resmen yasaklanıyor! Avrupa Birliği, halk arasında siyah, gri ve gümüş dolgu olarak bilinen ve cıva içeren amalgam dolguların kullanımını 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yasaklama kararı aldı.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği, halk arasında siyah, gri ve gümüş dolgu olarak bilinen ve cıva içeren amalgam dolguların kullanımını yasaklama kararı aldı.

Alınan karara göre amalgam dolguların kullanımını 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yasaklanacak.

Avrupa Parlamentosu, civa kullanımını azaltacak yeni kurallar konusunda üye ülkelerle gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Halkı ve çevreyi korumak için hazırlanan yeni kurallara göre, AB ülkelerinde 1 Ocak 2025'ten itibaren amalgam dolgu yasaklanacak.

Gerekli görülen durumlarda kullanılacak

Amalgam dolgu sadece hastanın özel tıbbi ihtiyaçlarına dayalı olarak diş hekimi tarafından "kesinlikle" gerekli görülmesi halinde kullanılacak

Sağlık sistemlerini geri ödemelerde amalgam dolgunun alternatiflerini kapsayacak şekilde güncellememiş olan ülkeler ise yeni uygulamayı 30 Haziran 2026'ya kadar erteleyebilecek.