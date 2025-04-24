Düğünde o hatayı yapan yandı: 10 yıla kadar hapis cezası geliyor!

Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen 10. Yargı Paketi, özellikle trafik güvenliği ve toplumsal düzeni ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor.

Mayıs ayında yasalaşması beklenen paketin ilk bölümü, kuralları hiçe sayanlara ciddi yaptırımlar getiriyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte, toplumu tehlikeye atan tehlikeli hareketler artık sadece idari para cezasıyla değil, hapis cezasıyla da karşılık bulacak.

DÜĞÜNDE BU HATAYI YAPANA HAPİS YOLU GÖZÜKECEK

Paketin en çarpıcı bölümlerinden biri ise, toplumun sıklıkla şikayet ettiği kutlama ve eğlence alanlarına yönelik. Düğün, nişan ve asker uğurlamalarında rastlanan havaya ateş açma gibi tehlikeli eylemler, artık “şaka” değil, suç sayılacak. Bu tür fiillerin failleri 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Yine, ses ve gaz fişeği atan silahların izinsiz taşınması da yeni yasal düzenleme kapsamında suç kapsamına alınıyor. Toplumda “oyuncak” ya da “zararsız” olarak görülen bu tür silahların kontrol altına alınması hedefleniyor.