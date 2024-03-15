Dünya Uyku Günü 2024: Uyumaya dair bilmeniz gereken 15 gerçek Uyku Günü her yıl bahar ekinoksundan önceki Cuma günü kutlanır. Uyku düzenleri ve alışkanlıkları hakkında bazı ilginç gerçekler için haberimize göz atın.

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Dünya Uyku Günü 2024: Dünya Uyku Günü, 15 Mart'ta tüm dünyada kutlanıyor.

Uykunun önemi, sağlık ve refah üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor.

Eski adıyla Dünya Uyku Tıbbı Derneği (WASM) olan Dünya Uyku Topluluğu, dünya çapında uyku sağlığını teşvik etmek amacıyla 2008 yılında kutlamalara başladı.

Uykuya öncelik vererek yalnızca kendi sağlığımızı ve refahımızı geliştirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda daha mutlu ve daha üretken bir topluma da katkıda bulunuyoruz.

Dünya Uyku Günü Hakkında 15 İlginç Gerçek

Filler diğer hayvanlara göre daha az uyurlar.

Dünyanın en uykulu hayvanı, günün yaklaşık 18-22 saatini uyuyarak geçiren koaladır.

Kaplanlar ve insan yavrularının uyku süreleri benzerdir.

Uykuya dalmak normalde 10-20 dakika sürer. Eğer çok çabuk uykuya dalarsanız uykusuz kalmışsınız demektir. Düzenli olarak uykuya dalmanız 20 dakikadan daha uzun sürüyorsa bazı takviyeleri almayı düşünün.

Günün doğal ışık ve karanlık döngüsü, vücudunuzun ne zaman uyanık ve tetikte olma zamanının geldiğini ve ne zaman dinlenme ve biraz uyuma zamanının geldiğini bilmesine yardımcı olur. Yatmadan yaklaşık 30 dakika önce telefonları ve diğer parlak ekranları bir kenara koymak, sağlıklı uyku hijyenini koruma konusunda iyi bir alışkanlıktır.

Gününüze geri dönemeyecek kadar sersemlik hissetmeden kısa süreli uyanıklık için 20-30 dakikalık kısa bir uyku önerilir.

Harvard'da yapılan bir araştırma, uyku sürelerini telafi etmek için fazladan uyumanın tepki sürelerini ve odaklanma yeteneğini azalttığını gösterdi.

Deniz su samuruları uyurken birbirlerinden uzaklaşmamak için el ele tutuşurlar.

Yorgunluk çoğu insan için günde iki kez, sabah saat 2 civarında ve öğleden sonra 2 civarında zirveye ulaşır. Öğle yemeğinden sonra daha az uyanık olmanızın nedeni budur.

Uyku yoksunluğu canlıları açlıktan daha fazla öldürür.

Doğuştan kör olan kişiler ışık yerine duygu, ses, koku gibi şeyleri içeren rüyalar görürler.

Bir kedinin hayatının yaklaşık üçte ikisi uykuda geçer.

Bir zürafanın günde yalnızca 1,9 saat uykuya ihtiyacı vardır, oysa kahverengi yarasanın günde 19,9 saat uykuya ihtiyacı vardır.

Yarı uykudayken düşme ve sarsılarak uyanma hissine hipnik sarsıntılar denir.

Nüfusun %15'inin uyurgezer olduğu düşünülüyor.