Dünyanın en iyi ligleri açıklandı: Süper Lig bakın kaçıncı sırada...

Dünyanın en iyi futbol ligleri, her zaman futbolseverlerin merak ettiği bir konu.
Her biri, kendi oyuncuları, maçları ve heyecanıyla farklı bir atmosfer yaratıyor.
İngiliz spor analitiği şirketi Opta, dünyanın en iyi 20 futbol ligini sıraladı.
Süper Lig de, son yıllarda yapılan transferler ve kulüplerin uluslararası alandaki başarılarıyla bu listede yer buldu.
Peki, hangi ligler başı çekti, Süper Lig kaçıncı sırada yer aldı?
DÜNYANIN EN İYİ 20 LİGi
1- İngiliz Premier Ligi
2- Seri A
3- Alman Bundesliga
4- La Liga
5- Ligue 1
6- Brezilya
7- Primeira Liga
8- Belçika Pro Ligi
9- Büyük Lig Futbolu
10- İngiliz Şampiyonası
11- Liga Profesyonel Arjantin
12- Danimarka Süper Ligi
13- Eredivisie
14- MX Ligi
15- Çek Birinci Ligi
16- Ekstraklasa
17- Alman Bundesliga Zwei
18- Türkiye Süper Ligi
19- B Serisi
20- İsviçre Süper Ligi
Kaynak: World Soccer Talk