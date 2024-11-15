Dünyanın en iyi ligleri açıklandı: Süper Lig bakın kaçıncı sırada...

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Dünyanın en iyi futbol ligleri, her zaman futbolseverlerin merak ettiği bir konu.

Her biri, kendi oyuncuları, maçları ve heyecanıyla farklı bir atmosfer yaratıyor.

İngiliz spor analitiği şirketi Opta, dünyanın en iyi 20 futbol ligini sıraladı.

Süper Lig de, son yıllarda yapılan transferler ve kulüplerin uluslararası alandaki başarılarıyla bu listede yer buldu.

Peki, hangi ligler başı çekti, Süper Lig kaçıncı sırada yer aldı?

DÜNYANIN EN İYİ 20 LİGi

1- İngiliz Premier Ligi

2- Seri A

3- Alman Bundesliga

4- La Liga

5- Ligue 1

6- Brezilya

7- Primeira Liga

8- Belçika Pro Ligi

9- Büyük Lig Futbolu

10- İngiliz Şampiyonası

11- Liga Profesyonel Arjantin

12- Danimarka Süper Ligi

13- Eredivisie

14- MX Ligi

15- Çek Birinci Ligi

16- Ekstraklasa

17- Alman Bundesliga Zwei

18- Türkiye Süper Ligi

19- B Serisi

20- İsviçre Süper Ligi

Kaynak: World Soccer Talk