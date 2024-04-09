Dünyanın en ölümcül nehri belli oldu! İşte, giderken bir daha düşüneceğiniz o nehir… Nehirler adeta bir doğa harikası olan yerlerdir. Bu doğa harikaları her ne kadar görünüşleriyle insanları büyüleseler de aynı zamanda tam bir tehlike yuvası olabilirler. İşte bu doğa harikaları arasında dünyada en tehlikeli olan o nehir…

ensonhaber.com

Kuzey Yorkshire'ın ormanlarında, yüzyıllardır güzelliği ile insanları büyülese de aynı zamanda can alan ölümcül bir doğa harikası yatıyor.

Bu doğa harikası olan Wharfe nehrinin dar ve masum görünümlü bir bölümü olan Bolton Strid, ilk bakışta İngiliz kırsalındaki diğer doğal manzaralardan ayırt edilemez görünüyor.

Söz konusu olan bu nehir sakin yüzeyin altında o kadar derin ve güçlü sular yatıyor ki, biri düşerse yeniden çıkması neredeyse imkansız. Bu denli tehlikeli olan nehir hakkında yer alan yerel efsanelere göre bu nehir 'İnsanları yutan nehir' olarak bilinen ölümcül su parçasının ölüm oranının %100 olduğu söyleniyor.

Tuhaf bir jeolojik anormallik durumu olan nehirde, sular Strid boyunca akarken nehir fiilen kendi tarafına dönüyor ve yüzlerce galon, derinliği 60 metreden fazla olduğu düşünülen 1,8 metrelik küçük bir boşluktan oluşturuyor.

Derinliği 65 metreyi buluyor…

Her ne kadar resmi bir sonuç olmasa da giden kişilerin kendi imkanları ile ölçüm şansı bulduğu nehrin ölçün sonuçlarına göre derinlik 65 metreye kadar ulaşabiliyor.

Turistlerin ve gezginlerin sık uğrak noktaları arasında yer alan bu nehrin sularına kapılan kişiler ne yazık ki ölümden kurtulamıyor. İşte tam da bu sebepten dünyanın en tehlikeli nehri olarak biliniyor ve görülmeye gidildiğinden oldukça dikkatli olunması gerekiyor.