Dünyanın en ucuz şehirleri listelendi: Türkiye’nin en ucuz ili şaşırttı

Kişisel finans, tasarruf, yatırım ve tüketici alışkanlıkları üzerine içerik ve veri analizleri sunan FinanceBuzz tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünya genelinde ucuzluklarıyla öne çıkan şehirler listelendi.

Yaşam maliyetlerinin düşük ancak yaşam kalitesinin yüksek olan bu şehirler pek çok kişinin gözdesi olurken listeye dahil olan bazı şehirler şaşırttı.

Farklı kıtalardan şehirlerin yer aldığı listeye Türkiye’den yalnızca bir il dahil olurken sıralaması şaşırttı. Seasia Stats verilerine dayanan bu sıralamada bakın dünyanın en ucuz şehirleri hangileri oldu.

BU ŞEHİRLERDE PARA HARCA HARCA BİTMİYOR

1. Bari, İtalya

2. Cape Town, S. Afrika

3. Cebu, Filipinler

4. Hamilton, Yeni Zelanda

5. Hanoi, Vietnam

6. Heraklion, Yunanistan

7. İstanbul, Türkiye

8. Kuala Lumpur, Malezya

9. Medellín, Kolombiya

10. Mexico City, Meksika

11. Mumbai, Hindistan

12. Oaxaca City, Meksika

13. Bangkok, Tayland

14. Split, Hırvatistan

15. Valencia, İspanya