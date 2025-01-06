Dünyanın en zehirli yemeği; Her yıl 20 bin kişiyi öldürüyor...

Yağmur Dinç

Tayland'ın özellikle en yoksul bölgelerinde servis edilen yemek, doktorlara göre kansere yol açıyor.

"Koi pla" ismini taşıyan yemek, balıklarının temizlenip ince dilimler halinde doğranmasıyla hazırlanıyor.

Bu dilimler, çeşitli otlar, limon suyu ve bazen de acı soslarla marine ediliyor.

ÖLÜMCÜL YEMEK

Tek bir lokmasının bile karaciğer kanserine yakalanmaya yol açtığı bilinen Koi Pla yemeğinin sebebiyet veren faktör ise balıkta yaşayan parazitler olduğu ortaya çıktı.

Çiğ balık ve baharatlardan oluşan yemek nedeniyle ülkede her yıl 20.000 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.