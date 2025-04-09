Dünyanın en zengin şehirleri listesi güncellendi! Türkiye’den o iki şehir listeye adını yazdırdı

Haber Merkezi

Henley & Partners ile New World Wealth’in ortak çalışmasıyla hazırlanan “Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025 Raporu”, yüksek net servetli bireylerin yoğunlaştığı şehirleri bir kez daha ortaya çıkardı.

Yayımlanan raporda, ABD 11 şehirle listede çoğunlukta olmayı başardı. Listenin zirvesinde yer alan New York, 818 centi-milyoner (100 milyon dolar ve üzeri serveti olan kişi), 66 milyarder ve toplamda 384 bin 500 yüksek net servetli bireye ev sahipliği yapıyor.

Söz konusu raporda, Türkiye’ye ait. 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de toplam 40.200 milyoner, 131 centi-milyoner ve 16 milyarder bulunuyor. İstanbul, bu servetin merkezinde yer alarak 15.000 milyoner, 58 centi-milyoner ve 10 milyardere ev sahipliği yapıyor.

Bodrum’da ise dikkate değer sayıda centi-milyonerin yaşadığı biliniyor. Türkiye'de kişi başına düşen ortalama likit servet yaklaşık 11.200 dolar seviyesinde.

Söz konusu oran, BRICS ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça sağlıklı bir tablo ortaya koyuyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 ŞEHRİ

1 - New York (ABD)

Milyoner sayısı: 384 bin 500

Milyarder sayısı: 66

2 - San Francisco Körfez Bölgesi (ABD)

Milyoner sayısı: 342 bin 400

Milyarder sayısı: 82

3 - Tokyo (Japonya)

Milyoner sayısı: 292 bin 300

Milyarder sayısı: 18

4 - Singapur (Singapur)

Milyoner sayısı: 242 bin 400

Milyarder sayısı: 30

5 - Los Angeles (ABD)

Milyoner sayısı: 220 bin 600

Milyarder sayısı: 45

6 - Londra (Birleşik Krallık)

Milyoner sayısı: 215 bin 700

Milyarder sayısı: 33

7 - Paris (Fransa)

Milyoner sayısı: 160 bin 100

Milyarder sayısı: 22

8 - Hong Kong (Çin - ÖİB)

Milyoner sayısı: 154 bin 900

Milyarder sayısı: 40

9 - Sidney (Avustralya)

Milyoner sayısı: 152 bin 900

Milyarder sayısı: 22

10 - Chicago (ABD)

Milyoner sayısı: 127 bin 100

Milyarder sayısı: 25