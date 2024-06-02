Dünyanın en zengin ülkeleri listelendi! Bakın Türkiye kaçıncı oldu… Dünyanın en zengin ülkelerinin belirlendiği bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda en zengin ülkeler belirlendi. Zengin ülkeler arasında giren ülkemiz bakın kaçıncı sıraya yerleşti. İşte, dünyanın en zengin ülkeleri….

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Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) dikkat edilerek yapılan yeni bir araştırma sonunda dünyanın en zengin ülkelerinin belirlendiği bir liste oluşturuldu.

Dünyadaki tüm ülkeleri etkisi altına alan ekonomik problemlerin başında gelen yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları ve jeopolitik riskler bulunuyor. Bu faktörler dikkate alınarak yapılan araştırmayla birlikte dünyanın en zengin ülkeleri belirlendi.

Insider Monkey, GSYH'ye göre dünyanın en zengin 11 ülkesinin listesini derlemek için, Uluslararası Para Fonu veri tabanından GSYH'lerine (SAGP - Satın Alma Gücü Paritesi) göre ülkeleri listeledi.

İşte dünyanın en zengin ülkeleri…

1-Çin :GSYİH (SAGP): 35,29 Trilyon Dolar

2-ABD: GSYİH (SAGP): 28,78 Trilyon Dolar

3-Hindistan: GSYİH (SAGP): 14,59 Trilyon Dolar

4-Japonya: GSYİH (SAGP): 6,72 Trilyon Dolar

5-Almanya: GSYİH (SAGP): 5,69 Trilyon Dolar

6-Rusya: GSYİH (SAGP): 5,47 Trilyon Dolar

7-Endonezya: GSYİH (SAGP): 4,72 Trilyon Dolar

8-Brezilya: GSYİH (SAGP): 4,27 Trilyon Dolar

9-İngiltere: GSYİH (SAGP): 4,03 Trilyon Dolar

10-Fransa: GSYİH (SAGP): 3,99 Trilyon Dolar

11-Türkiye: GSYİH (SAGP): 3,83 Trilyon Dolar