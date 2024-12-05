Dünyanın göbek deliği olarak bilinen çukuru gören büyüleniyor! Elmas ve yakutlarla dolu bir mücevher kutusu…

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Sibirya’da yer alan ve dünyanın göbek deliği olarak bilinin o çukur, dünyanın en büyük elmas madenlerinden biri olarak tarihe adını yazdırdı.

Derinliği ve genişliğiyle görenleri büyüleyen bu çukur içinde bulundurduğu derin taşlar ile adeta bir mücevher kutusu gibi parlıyor.

525 metre derinliğe sahip olan çukur yukarıdan bakıldığında tıpkı bir göbek deliği gibi göründüğünden dünyanın göbek deliği olarak anılıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ELMAS YATAĞI!

Görüntüsüyle ilgi odağı olan Sibirya’nın uçsuz bucaksız topraklarında yer alan Mirny Çukuru dünyanın en büyük elmas yataklarından biri olarak da öne çıkıyor.

Mirny Çukuru, 525 metre derinliği ve 1,2 kilometre genişliği ile büyüleyici bir görüntünün kaynağı oluyor.

Büyüleyici olan bu devasa yapı, yalnızca yer altı zenginlikleriyle değil, aynı zamanda hava trafiğini bile etkileyen boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Çukurun oluşturduğu hava akımları, helikopterlerin bu bölgeden geçmesini de tehlikeli hale getiriyor.