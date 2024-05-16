Duvardaki kalem lekelerini onunla silin, nasıl tek bir iz kalmıyor görün... Çocuklu evlerde ki en büyük dertlerden biri de kalemle oluşan lekelerdir. Duvarlar, kanepeler, parkeler kısacası kağıt dışındaki birçok noktaya olan kalem izleri onunla temizlendiğinde anında yok oluyor.

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Çocukların en sevdiği aktivitelerden biri olan boyama ne yazık ki kağıtla ya da kitapla sınırlı kalmaz. Duvarlar, koltuklar, parkeler aklınıza gelebilecek pek çok noktada kalem izleriyle karşılaşabilirsiniz.

Özellikle de büyük bir resim kağıdı gibi gözüken duvarlar çocukların resim yapmak için can attıkları alanların başında gelir.

Her ne kadar silinebilir boya kullanmış olsanız da bu kalem lekeleri bazı durumlarda çıkmayabilir. İşte, tamda bu noktada o ürünün yardımıyla duvarlardaki kalem lekeleri nasıl kolayca çıkıyor şaşıracaksınız.

Duvarlar tertemiz oluyor…

Kadınların sıklıkla kullandığı ojeler temizlenme sırasında asetona ihtiyaç duyar. Ojeleri anında temizleyen bu güçlü sıvı meğer aynı etkiyi duvardaki kalem lekelerinde de gösterebiliyormuş.

Sosyal medyada kısa sürede trend olan bu yöntemi uygulamak ise oldukça basit. İhtiyacınız olan araçlar ise sadece pamuk ve aseton. Elinize alacağınız büyük bir parça pamuğa bir miktar aseton dökün ve lekeli olan bölgeleri silmeye başlayın.

Silme işlemi sırasında lekelerin nasıl kaybolduğunu görecek ve bu yöntemden bir daha vazgeçemeyeceksiniz.