E-Devlet’te yeni dönem: Artık telefon ve internet tarifeleri karşılaştırabilecek

Haber Merkezi

Fatura şikayetlerinin arttığı, tarifelerin ise kafa karıştırdığı bu dönemde, vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlaması adına düğmeye basıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mobil ve sabit iletişim hizmetlerini kullanan milyonlarca vatandaş için devrim niteliğinde bir hizmeti duyurdu.

Duyurulan yeni hizmetle birlikte vatandaşlar artık e-Devlet üzerinden tüm iletişim tarifeleri tek tuşla karşılaştırılabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) geliştirdiği bu yeni uygulama sayesinde, kullanıcılar ayrı ayrı operatör sitelerinde tarifeleri aramakla vakit kaybetmeyecek.

Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri, şeffaf ve sade bir arayüzle aynı platformda sunulacak.

E-DEVLET’TEN KOLAYCA YAPILACAK

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Elektronik haberleşme sektöründe en fazla aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık tek çatı altında erişilebilir hale geldi. Vatandaşlarımız, kendi ihtiyaçlarına en uygun paketi kolayca bulabilecek,” dedi.

Yeni sistem sayesinde, kullanıcılar internet hızından konuşma dakikalarına, SMS paketinden veri kullanımına kadar her detayı göz önünde bulundurarak bütçelerine en uygun hizmete zahmetsizce ulaşabilecek.

Uzmanlar, bu uygulamanın sadece kullanıcıları değil, sektörü de yakından etkileyeceğini belirtiyor. Fiyat rekabetinin artması ve şeffaflık sayesinde operatörler, daha makul ve avantajlı tarifeler sunmaya yönelebilir.

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Tarife Karşılaştırma" hizmetini aratmanız yeterli. Ardından sadece birkaç tıklamayla; internet, mobil ya da sabit telefon hizmetleri için güncel tarifeleri detaylı biçimde inceleyebiliyorsunuz.