Ehliyet affı son durum 2025: Ehliyet affı çıkacak mı, gündemde mi 2025?

Yağmur Dinç

2025 yılının ilk günlerinde, merak konusu olan bir detay da "ehliyet affı" oldu.

Farklı sebeplerden dolayı ehliyetini kaptıran sürücüler, bu sene af çıkacak mı merak ediyor.

Meclis gündemine taşınması istenen ehliyet affı için gözler 2025'e çevrilmiş durumda.

Aynı zamanda X'te binlerce kişi #EhliyetAffı etiketiyle twit atarak konuyu gündeme taşımaya devam ediyor.

Peki; bu sene ehliyet affı çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

EHLİYET AFFI SON DURUM 2025

Türkiye'de trafik cezaları ve sürücü davranışları nedeniyle ehliyetine el konulan birçok kişi, ehliyet affının 2025 yılında yürürlüğe girmesini bekliyor.

Af çıkması durumunda ceza puanı dolmuş olan ve ehliyeti iptal edilen sürücüler, başvurduklarında belgelerini geri alabilecekler.

Ancak, af düzenlemesi henüz yasalaşmamış olup, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.