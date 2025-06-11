Ehliyet Alacaklara IQ Sınavı: Puanınız Düşük Çıkarsa Unutun

Haber Merkezi

Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartlarına dair yönetmelikte yapılan değişiklikler, dikkatle takip ediliyor.

Özellikle yeni ehliyet alacak olan vatandaşlar, kuralları ve şartları araştırıyor.

Sosyal medyada gündeme gelen yeni bir iddia ise merak uyandırdı.

IQ'SU DÜŞÜKLER ALAMAYACAK

Söz konusu iddiaya göre; ehliyet sınavlarında artık IQ testi yapılacak.

Zeka geriliği (IQ düzeyi 79 ve altı), bunama sorunu, duygu ve heyecanı düşünceyi bozan sürekli bir hastalığı olanlar sürücü belgesi alamayacak.

Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

2016'DAKİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, sürücü adaylarının sağlık raporu almak için aile hekimleri ve ruhsat verilen özel kuruluşlara başvurabileceğini, her adaya zeka testi yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sürücü belgesi için istenen sağlık raporuna ilişkin bazı basın organlarında yayınlanan haberlerde, kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Sürücü belgesi almak için aranan sağlık koşullarının "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik" ile belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu yönetmelikte yapılan değişikliğin 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Yönetmenliğe göre bazı durumlarda yapılması gereken zeka testi konusunda yanlış anlamalara neden olabilecek haberlerin basında yer aldığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zeka testinin, sürücü belgesi almak isteyen adayların hepsine uygulanması söz konusu değildir. Ancak hekimlerimiz tarafından muayene sırasında 'ağır akıl hastalığı', 'demans', 'kişilik bozukluğu' ve 'uyuşturucu madde bağımlılığı' gibi bir durumun tespit edilmesi halinde, psikiyatri muayenesi hariç raporu düzenlenerek, kişi psikiyatri uzmanına sevk edilir. Bunun üzerine kişinin sevk edildiği psikiyatri uzmanının gerekli görmesi halinde zeka testi yapılır. Bu testin sonucunun '79 ve altı' çıkması halinde kişinin sürücü belgesi alamayacağına karar verilmektedir. Dolaysıyla her sürücü adayına zeka testi yapılmayacaktır. Aile hekiminin sevk etmesi, psikiyatri uzmanının da uygun görmesi halinde zeka testi yapılabilecektir."