Ekonomist Selçuk Geçer rekoru açıkladı: O yatırımla dolarlar havada uçuşacak! Ünlü ekonomist Selçuk Geçer bombayı patlattı. Yatırımcılar için tarihi rekoru söyledi. Ona yatırım yapanların yüzü gülecek…

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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, tarihte görülmemiş rekoru Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınında duyurarak önemli tavsiyelerde bulundu.

Birçok kişi birikimlerini değerlendirmek amacıyla yatırım araçlarına yöneliyor. Tercih edilen bu araçlardan biri ise son dönemlerdeki rekor artışıyla Bitcoin olmuş durumda.

Uzman isimlerin, kripto para piyasasındaki tahminleri de yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalı üzerinde yaptığı canlı yayınında kripto para piyasalarına ilişkin kritik uyarılarda ve önemli tavsiyelerde bulundu.

Geri çekilmeler yaşanabilir…

Son zamanlarda, Bitcoin’de Spot ETF’in kararı ve FED’in faiz indirimi gelecek mi sorusu sıkça araştırılmaya başlandı.

Geçer, Bitcoin’deki kaderi belirleyecek olan bu gelişmelere ilişkin kritik uyarıda bulunarak, 10 gün içerisinde Bitcoin’de 50 bin doların üzerine ulaşacağını belirtirken, alt coinlerde riskli hareketlerin yaşanacağının altını çizdi. Geçer, “Spot ETF nedeniyle geri çekilmeler görebiliriz. FED faiz indirmediğin de hisse senedi piyasasında çok ciddi çıkışlar görebiliriz. Altın fiyatlarında da bir anda patır kütür aşağıya gittiğini yaşarız.” dedi.

Tarihi rekoru açıkladı…

Selçuk Geçer, kripto paralara ilişkin gelecekte yaşanacak ihtimallere ilişkin olan tahminini açıkladı. Geçer, Avax, Ethereum ve Bitcoin’deki hedeflerini şu şekilde paylaştı:

“Avax’ta hedefim bin dolar ve üstü, Ethereum’daki hedefim de 25 bin dolar ve üstü. Bitcoin’deki hedefim ise iyi ihtimal 100 bin dolar üstü daha iyi ihtimal 150 bin dolar üstü. Daha uzun vadeler de ise Avax’ta 2 bin ve 2 bin 500 dolar, Ethereum’da 50 bin dolar ve üstü Bitcoin’de ise 1 milyon doların üstü bir hedef bekliyorum. 45 yıl sonra ne olduğunu hep birlikte görürüz. Şimdi bunlar çok uzun vade gibi görünüyor, Ev aldın mı veya arsa aldığın zaman beklemiyor musun? Ben 10 yıl vadeli aldım, 50 dolardan aldım 30 dolara düşse de umurumda değil. Çünkü benim hedefim bin dolar diyorsanız gerçekten iyi yatırımcısınız.”

Uzun vadeli düşünün…

Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ten örnek veren Geçer, “Warren Buffett, 15 yaşından itibaren okul harçlıklarını biriktirerek bu dediğimi yapıyor. Güvendiği birtakım hisse senetlerine parasını koyuyor ve bekliyor. Küçük yatırımcı olma hikayesi bu şekilde olur. Kaldıraçlı işlemlere kesinlikle girmeyin, uzun dönemli yatırım düşünün.” ifadelerini önemle vurguladı.

‘Martta faiz indirimi sinyalleri iyice artarsa ve Spot ETF belli olursa’ diyen Geçer, 45 bin dolardan alınmayıp 55 bin dolar seviyesinde de alınabileceğini belirtti. Geçer, “100 bin dolar seviyelerine kadar çıkacak. Yüzde 40 yerine 30 kazan. En azından zarar etme.” dedi.