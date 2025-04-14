Elektrikli aracı olana müjde! Bakanlık desteği başlattı: Son tarih 20 Haziran

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli araç sahiplerini sevindiren güzel haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bakan Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanına yayılan şarj istasyonlarıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

İlk çağrı döneminde 81 ilde hızlı şarj istasyonları kuruldu. Bugün itibarıyla yaklaşık 12 bin hızlı şarj ünitesi ve 30 bine yakın şarj noktasıyla elektrikli araç sahipleri, Türkiye’nin neredeyse her köşesinde kesintisiz yolculuk yapabiliyor.

Yeni başlatılan 2. çağrı dönemi ile özellikle nüfus yoğunluğunun az olduğu, elektrikli şarj noktası açısından dezavantajlı bölgelerde de altyapı güçlendirilecek.

HIZLI ŞARJ HARİTASI GENİŞLİYOR

Bu yeni çağrıyla birlikte, yalnızca büyükşehirler değil; nüfus yoğunluğu düşük olan, mobilitenin daha az olduğu bölgeler de elektrikli şarj istasyonlarına kavuşacak.

Böylece tüm Türkiye genelinde dengeli bir şarj ağı kurulmuş olacak. Hedef; elektrikli araç kullanımının ülkenin her köşesinde eşit koşullarda erişilebilir hale gelmesi.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ilk çağrı döneminde Türkiye genelinde tam 35 proje desteklenmiş, 81 ilde ve 400 ilçede hızlı şarj istasyonları kurulmuştu.

Şimdi hedef, bu altyapıyı daha da derinleştirerek kapsayıcı bir enerji ağına ulaşmak.