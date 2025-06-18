Elektrikli araçların menzili kaç km? İşte, en uzun menzilli elektrikli arabalar!

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Elektrikli araçlar, çevre dostu yapıları ve düşük yakıt maliyetleriyle otomotiv sektöründe büyük bir dönüşüm başlattı.

Ancak kullanıcılar için en kritik konuların başında menzil kapasitesi geliyor. Yani araçların tek bir şarjla kaç kilometre yol gidebildiği.

Sürücüler, özellikle uzun yolculuklarda ya da şarj istasyonlarının seyrek olduğu bölgelerde bu araçların yeterli performansı gösterip göstermeyeceğini sorguluyor.

Menzil süresi, elektrikli araç tercihinde belirleyici bir faktör haline geldi. Peki, elektrikli arabalar ortalama kaç kilometre yol gidiyor?

2025 yılı itibarıyla en uzun menzile sahip elektrikli otomobil hangisi? İşte merak edilenler...

Ortalama Menzil Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla piyasadaki çoğu elektrikli otomobil, tam şarjla 350 ile 500 kilometre arasında yol kat edebiliyor. Bu değer; batarya kapasitesi, sürüş şekli, hava koşulları ve yol yapısına göre değişiklik gösterebiliyor.

En Uzun Menzilli Elektrikli Araba Hangisi?

Elektrikli otomobiller arasında menzil şampiyonu unvanı şu an Lucid Air Dream Edition modelinde. Bu araç, tam şarjla 837 kilometre menzil sunuyor.

Bu değer, şehirlerarası uzun yolculuklar yapan sürücüler için büyük avantaj sağlıyor. Lucid Air dışında öne çıkan uzun menzilli modeller arasında şunlar yer alıyor:

- Tesla Model S Long Range - 652 km

- Mercedes EQS 450 - 731 km

- BMW iX M60 - 566 km

- Hyundai Ioniq 6 Long Range - 614 km