Elinde olan yaşadı! Merkez Bankası duyurdu: O paralar Euro’ya çevrilecek

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Elinde o paralardan olanlar yaşadı. Merkez Bankası yapılan çağrı sonrası kıyıda köşede saklanan o paraların Euro’ya çevrileceği paylaşıldı.

Alman Merkez Bankası tarafından yapılan çağrı, elinde Alman markı olanları sevindirdi. Söz konusu çağrıyla birlikte banka, Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunan üç şubesinde eski Alman marklarını euro ile değiştirdiğini duyurdu.

Artı49'da yer alan habere göre Euro'nun dolaşıma girmesinin ardından yıllar sonra bile, milyonlarca Alman markı hala insanların elinde bulunduğuna dikkat çekildi.

12 MİLYAR ALMAN MARKI BULUNUYOR

Birçok insanın evlerinde eski paraları bulması sonucunda, Alman Merkez Bankası'nın verilerine göre, yaklaşık 12 milyar Alman markı hala tedavülde bulunuyor.

Bu kapsamda, sadece Köln şubesinde 2024 yılında yaklaşık 7 milyon Alman markı euroya dönüştürülmüş durumda.

Alman Merkez Bankası sözcüsü Uwe Deichert ise bu durum hakkında, "Eğer elinizde eski bir Alman markası varsa, öncelikle bunun gerçek olup olmadığını kontrol ettirmenizde ve hemen getirmenizde fayda var." açıklamasında bulundu.