Elleri şekerle ovalamak bakın ne işe yarıyor

Yağmur Uçar

Elleriniz kuru, gergin ve çatlak mı...

Özellikle soğuk kış aylarında, düşük nem oranı cildin kurumasına neden olabilir. Sıcak hava, cildin nemini kaybetmesine yol açar.

Eller sık sık yıkanırsa, cildin doğal yağları da kaybolabilir. Bu, ellerin kurumasına neden olabilir.

Temizlik malzemeleri, el dezenfektanları, sabunlar ve bazı el kremleri ellerin doğal nem dengesini bozarak kuruluğa neden olabilir.

Kremler işe yaramıyorsa rafa kaldırabilirsiniz, çünkü bu yöntem hepsinin üstesinden gelecek.

İşte elleri şekerle ovmanın etkisi...

ŞEKER PEELİNGİ

Ellerinizi şekerle ovalamak, genellikle bir tür doğal peeling (cilt soyma) işlemidir.

Şeker, ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesine yardımcı olur, bu da daha pürüzsüz ve yumuşak bir cilt ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

Şekerin granülleri, cilt yüzeyine nazikçe masaj yaparak ölü deri hücrelerini ve kirleri uzaklaştırır.

Ayrıca, şekerin nemlendirici özellikleri de cildin yumuşamasına katkı sağlar.