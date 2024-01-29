Emeklilikte yeni dönem başlıyor! Esnaf bayram edecek… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca esnafa erken emeklilik müjdesini verdi. Işıkhan, “Bu vaadimizi de yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz.” dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına yönelik prim desteği ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi konusunda yapılan çalışmalara değindi.

Ev kadınlarına prim desteği sağlanması ve Bağ-Kur prim gün sayısının azaltılması yönünde yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, söz konusu düzenlemelerin detaylarıyla ilgili önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi paylaşılacağını ifade etti.

Esnafa erken emeklilik müjdesi

Bakan Işıkhan’ın Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

Ev kadınlarına prim desteği

Ayrıca ev kadınlarına prim desteği uygulamasını ise şu sözlerle ifade etti:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Kesinlikle bir sapma olmayacak."