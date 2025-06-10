Emekliye ödeme müjdesi: Tekrar bayram edecek...

Haber Merkezi

6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşlar 4 bin liralık ikramiyelerini aldı.

Bayram öncesi emeklilere nefes olan ödeme, milyonlarca vatandaşa yaradı.

Şimdilerde ise gözler yeni zamma çevrildi.

Temmuz ayını iple çeken vatandaşlar, "enflasyon farkı ödemesi"ni bekliyor.

ZAM YOLA ÇIKTI

TÜİK verilerine göre Ocak–Mayıs arasında toplam enflasyon, %15,10 olarak gerçekleşti

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon farkının şimdiden %15,10 olduğunu gösteriyor.

Uzman tahminlerine göre toplam 6 aylık enflasyon: %17–%17,4 civarında olabilir. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ~%17,1–17,4 artış alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Haziran enflasyonu netleştiğinde zam oranlarını net olarak öğrenecek.