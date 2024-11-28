En çok abonesi olan Türk YouTube kanalları hangileri? Zirvedeki kanalı duyan inanamıyor...

Hüseyin Topuz

Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanallarının hangisi olduğu sık sık merak edilmektedir.

Özellikle son yıllarda büyük bir artış gösteren Youtube kanalları arasında en çok takip edilenler araştırılıyor.

Türkiye'de en çok aboneye sahip olan Youtube kanallarını sizler için derledik.

Çeşitli kategorilerde birçok kanalın yer aldığı Youtube'un Türkiye'de en çok takip edilen kanalını duyan şaşkınlığını gizleyemiyor.

Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanalları arasında kişisel kanallar, televizyon kanalları, müzik kanalları, çocuklara özel içerik üreten kanallar bulunuyor.

İşte, Türkiye'de en çok aboneye sahip olan Youtube kanalları..

En çok abonesi olan kanallar

1 - BETER BÖCÜK - 49.8 Milyon

2 - Koray Zeynep - 26.2 Milyon

3 - Netd Müzik - 26.1 Milyon

4 - CZN Burak - 17.7 Milyon

5 - Enes Batur - 16.3 Milyon

6 - Oyuncak Avı - 15.3 Milyon

7 - skgames - 13.6 Milyon

8 - ATV - 12.7 Milyon

9 - Maşa ile Koca Ayı - 12.1 Milyon

10 - OYUNCAKOYNUYORUM - 11.9 Milyon

11 - Orkun Işıtmak 11.4 Milyon