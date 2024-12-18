En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzayacak?

Hüseyin Topuz

Kış gündönümü, yılın en uzun gecesini ve en kısa gündüzünü yaşadığımız özel bir astronomik olayı ifade eder.

Bu dönemde, Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne en uzak noktadan gelerek, Kuzey Yarımküre'de gece süresini maksimuma çıkarır.

Bu olay, kışın resmi başlangıcını simgeler. Kış gündönümünden itibaren günler yavaş yavaş uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar.

Bu doğal döngü, insanlar için sadece bir astronomik olay olmanın ötesinde, birçok kültürde çeşitli gelenekler ve kutlamalarla da anılır.

Peki, en uzun gece ne zaman ve günler ne zaman uzayacak? İşte yanıtı...

En uzun gece, yani kış gündönümü, her yıl 21 Aralık civarında gerçekleşir.

Bu tarihte, Kuzey Yarımküre'de gece en uzun, gündüz ise en kısa süresini alır. Kış gündönümünden sonra günler yavaş yavaş uzamaya başlar.

Yani, 21 Aralık'tan itibaren günler uzar ve geceler kısalır. Bu süreç, yaz gündönümüne kadar devam eder ve 21 Haziran civarında en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.