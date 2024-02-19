Eski Beşiktaşlı yeni takımında kendini buldu! 20 maç 14 Gol 4 Asist..

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Damac'a transfer olan Kevin N'Koudou, yeni takımında kendini buldu.
Beşiktaş'taki son sezonunda fazla forma şansı bulamayan Kamerunlu orta saha oyuncusu yaz transfer döneminde Arabistan'a transfer olmuştu.
2019/2020 sezonunda Tottenham'dan Beşiktaş'a transfer olan Kevin N'Koudou Beşiktaş'ta 4 sezon forma giydi.
Kevin N'Koudou, Beşiktaş'taki en verimli sezonunu 2020/2021 sezonunda yaşadı. Kevin N'Koudou o sezon oynadığı 38 resmi maçta 8 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.
2022/2023 sezonunda Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Kevin N'Koudou bu maçlarda 5 gol 1 asistlik katkı verdi.
Kevin N'Koudou 2022/2023 sezonunun tamamlanmasının ardından yaz transfer sezonunda Suudi Arabistan takımlarından Damac ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
14 gol kaydetti
Kevin N'Koudou bu sezon Damac formasıyla 20 resmi maçta forma giydi.
N'Koudou, Damac formasıyla çıktığı bu 20 maçta 14 gol 4 asistlik katkı sağladı.