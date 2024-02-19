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Eski Beşiktaşlı yeni takımında kendini buldu! 20 maç 14 Gol 4 Asist..

Eski Beşiktaşlı yeni takımında kendini buldu! 20 maç 14 Gol 4 Asist.. Beşiktaş'tan forması giyen ve sezon başında Arabistan ekiplerinden Damac'a transfer olan Kevin N'Koudou yeni takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Kevin N'Koudou'nun bu sezonki istatistikleri..