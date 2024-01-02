Eskileri aratmayacak! Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmzalar atılıyor Rıza Çamlıbay ile yolları ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü buldu. Hollandalılar sürpriz teknik adamı duyurdu.

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Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar, Bruno Genesio ve Sergen Yalçın gibi isimlerle yoğun bir şekilde gündeme gelirken, bu isimlerle anlaşma sağlanamadı.

Fransız teknik adam Bruno Genesio'nun Beşiktaş'ın teklifini reddettiği bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Hollanda basınında yer alan iddialara göre siyah-beyazlılar yeni teknik direktörünü buldu. Hollandalı teknik adamla anlaşmaya vardı.

Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu

Voetbal International’ın haberine göre; Beşiktaş, Rangers’ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşmak üzere.

Deneyimli teknik adamın, siyah-beyazlılar ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü.

48 yaşındaki Bronckhorst daha önce, Çin ekibi Guangzhou City, Feyenoord ve Rangers gibi takımları çalıştırdı. Teknik direktör kariyeri boyunca 6 kupa kazandı.