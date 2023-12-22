Ete yeni yıl indirimi geldi! O markette kuyruk oluştu… Kapış kapış gidiyor Kırmızı et fiyatlarında beklenen indirim nihayet başladı. Buzluklarda, difrizlerde yer açın. Stok yapmak isteyen o markete koşuyor…

ensonhaber.com

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan CarrefourSA, yeni yıl öncesinde müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Yılbaşı sofralarını zenginleştirmek isteyenler için CarrefourSA'nın başlattığı indirim kampanyası, dikkat çekici avantajlar sunuyor.

Özellikle 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kırmızı et indirimlerinin yanı sıra tavuk, balık, hindi gibi ürünlerde de büyük indirimler mevcut.

%50'ye varan indirimlerle tüketiciye büyük avantajlar sunan market zinciri, yeni yıla özel kampanyasıyla müşterilerinin beğenisini kazanıyor.

Kırmızı ete dev indirim!

CarrefourSA, 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak yeni bir indirim kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Online siparişlerde ve mağazalarda geçerli olacak kırmızı et fiyatları belirlendi.

CarrefourSA'nın sunduğu bu özel indirimlerle dana kıyma kilosu 299,90 TL, kuşbaşı ise 388,90 TL yerine 314,90 TL'den satışa sunulacak.