Euro Clup Index’ten çarpıcı tahmin! Süper Lig’in şampiyonu…

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Trendyol Süper Lig’inde kıyasıya mücadeleler devam ederken 14 hafta geride kaldı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği mücadelelerde şampiyonun hangi takım olacağı merak ediliyor.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig için yeni sezonla ilgili şampiyonluk tahminini güncelledi.

Site tarafından elde veriler kapsamında şampiyonluk tahminlerinin her hafta güncellenmesinin ardından sezon sonuna yönelik tahminleri 14. haftanın sonunda şaşırtmadı.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU!

Euro Clup Index, Süper Lig’in zirvesi için ise her hafta yaptığı tahminlerinde büyük değişikliklere gitmeyerek ligin şampiyonuna yönelik tahmini paylaştı.

Süper Lig'in şampiyonu Euro Club Index'in geçtiğimiz haftalardaki tahminine göre 93 puanla Galatasaray olurken 14. haftanın sonunda yapılan puan güncellemesi sonucunda 91 puanla yeniden Galatasaray oldu.