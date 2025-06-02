Evde bakım maaşı yattı mı? Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak?

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Kurban Bayramı yaklaşırken, engelli bireylerin bakımını üstlenen vatandaşların gündeminde evde bakım maaşı ödemeleri yeniden yerini aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan bu destek, özellikle bayram gibi özel dönemlerde erken ödenebiliyor.

Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı öncesinde, 10.125,55 TL tutarındaki evde bakım maaşının erkenden yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.

Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar..

Evde bakım maaşı yattı mı?

Haziran ayı evde bakım maaşı ödemelerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak, geçmiş yıllarda bayram öncesi yapılan erken ödemeler göz önüne alındığında bu yıl da Kurban Bayramı öncesi ödemelerin yapılması bekleniyor.