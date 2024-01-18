Eyyam-ı Biyd ne zaman 2024? Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur?

Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.(Buhârî, Savm, 60). Bu nedenle aydınlık günler adıyla da bilinir.
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
Hz. Hafsa (ra) rivayetlerine göre; "Dört şeyi Resûlullah (SAV) Efendimiz hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşure orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün orucu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından önce iki rek'at namaz..."
Üç Aylar'ı idrak eden Müslümanlar, 2024 yılı Eyyam-ı Biyd tarihlerini araştırıyor.
Oruç günlerini kaçırmak istemeyenler, "Eyyam-ı Biyd ne zaman, kaç gün oruç tutulur" merak ediyor.
İşte detaylar haberimizde...
Eyyam-ı Biyd tarihleri 2024
Recep ayı 13. günü : 24 Ocak 2024 Çarşamba
Recep ayı 14. günü : 25 Ocak 2024 Perşembe
Recep ayı 15. günü : 26 Ocak 2024 Cuma
Eyyam-ı Biyd orucu fazileti
Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.
Ebû Zer'den nakledilen hadiste şöyle buyrulmuştur:
“Resûlullah (sas) ayın on üç, on dört ve on beşine denk gelen ak günlerde (eyyâm-ı bîdde) oruç tutmamızı bize emretti.” (Nesâî, Sıyâm, 84)