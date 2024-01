Eyyam-ı Biyd ne zaman 2024? Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur? Üç Aylar'da tutulan "aydınlık günler" orucu olarak geçen Eyyam-ı Biyd, Müslümanların araştırma konusu oldu. 2024 yılında ne zamana denk geldiği merak edilen Eyyam-ı Biyd orucu nedir, ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte detaylar...

Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.(Buhârî, Savm, 60). Bu nedenle aydınlık günler adıyla da bilinir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Hz. Hafsa (ra) rivayetlerine göre; "Dört şeyi Resûlullah (SAV) Efendimiz hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşure orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek'at namaz..."

Üç Aylar'ı idrak eden Müslümanlar, 2024 yılı Eyyam-ı Biyd tarihlerini araştırıyor.

Oruç günlerini kaçırmak istemeyenler, "Eyyam-ı Biyd ne zaman, kaç gün oruç tutulur" merak ediyor.

İşte detaylar haberimizde...

Eyyam-ı Biyd tarihleri 2024

Recep ayı 13. günü : 24 Ocak 2024 Çarşamba

Recep ayı 14. günü : 25 Ocak 2024 Perşembe

Recep ayı 15. günü : 26 Ocak 2024 Cuma

Eyyam-ı Biyd orucu fazileti

Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

Ebû Zer'den nakledilen hadiste şöyle buyrulmuştur:

“Resûlullah (sas) ayın on üç, on dört ve on beşine denk gelen ak günlerde (eyyâm-ı bîdde) oruç tutmamızı bize emretti.” (Nesâî, Sıyâm, 84)