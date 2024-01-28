Ezilmiş sarımsağı zeytinyağıyla karıştırıp bacaklarınıza sürün! Bakın neye iyi geliyor... Bu karışım ile ayağınızdaki varislerde kurtulacaksınız. İşte ayağınızdaki varisleri yok eden sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı karışımı…

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Sıkça rastlanan bir sağlık sorunu olan varis, basit tabirile toplardamarlar içindeki kapakçıkların düzgün çalışmaması durumunu ifade eder.

Bu hastalık, kötü bir estetik görüntü oluşturmanın yanı sıra bacaklarda ağrı, yorgunluk, ağırlık hissi, yanma hissi, renk değişikliği ve yüzeysel damarlarda belirginleşme gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Varis, genetik faktörler, yaş, kilo, uzun süre ayakta durma veya oturma, hamilelik gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.

Bu rahatsızlığın belirtileri genellikle gözle görülebilen genişlemiş damarlarla kendini gösterir, bu da insanları endişelendiren bir durumdur.

Uzmanlar, varis gelişimini yavaşlatmak için düzenli hafif egzersizler yapmayı, bacakları kalp seviyesi üzerine kaldırmayı ve bitkisel destek kullanmayı önermektedirler.

Varis sorunlarından şikayetçi olanlar arasında ameliyatsız çözümler arayan bir grup insan bulunmaktadır. Sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı karışımının, varislerle ilgili şikayetleri azalttığı ve örümcek damarlarını ortadan kaldırdığı belirtilmektedir.

İşte bu karışımın tarifi..

Gerekli malzemeler

- 6 diş sarımsak

- 3 adet portakal

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

- Sarımsağı ezin ve temiz bir cam kavanoza koyun.

- 3 portakalın suyunu sıkın ve kavanoza dökün.

- Karışıma 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

- Karışımı kullanmadan önce yaklaşık 12 saat bekletin.

Uygulanışı

- Kavanozu sallayın ve karışımdan birkaç damla parmak uçlarınıza koyun.

- Karışımı 15 dakika boyunca varislerinizin üzerine tamamen emilene kadar dairesel hareketlerle uygulayın.

- Etkilenen bölgeyi temiz bir pamuklu bezle sarın ve bir gece bekletin.

Bu tedaviyi her gece aksatmadan uygulamak, sonuç alınana kadar devam etmek önerilir. Ancak, temel tedaviler yerine geçmez ve uzman bir doktora danışmadan önce herhangi bir ev tedavisi uygulanmamalıdır.