FB AVRUPA MAÇI CANLI İZLE | Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya takımı Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşacak.
- Maç, 6 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Mesta Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Bu karşılaşmadan 3 puan alırsa, Fenerbahçe grupta büyük bir avantaj elde edecek.
UEFA Avrupa Ligi heyecanı 4. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’deki derbi galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertliler, Avrupa sahnesinde de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde grupta büyük bir avantaj elde edecek.
İşte maça dair tüm detaylar ve muhtemel 11’ler…
VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Viktoria Plzen - Fenerbahçe mücadelesi, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00’te Çekya’nın Mesta Stadı’nda oynanacak.
Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout yönetecek. Lindhout’un yardımcıları Rogier Honigve Johan Balder, dördüncü hakem ise Jannick Van Der Laan olacak.
Taraftarların merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem ve Talisca.