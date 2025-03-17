FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak?

Haber Merkezi

Yatırımcıların yakın markajında yer alan ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan FED faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Yılın ikinci FED faiz kararının açıklanacağı tarih konusundaki araştırmalar hız kazanmış durumda.

Piyasaların yeni yol haritalarını çizmelerinde de etkili olacak mart ayın FED faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı odak noktası haline geldi.

FED, geçtiğimiz kasım ve aralık aylarındaki faiz indirimi ardından yatırımcıları şaşırtarak faiz kararını 4,25-4,50 aralığında sabit bırakırken mart ayında faiz oranın ne kadar olacağı konusundaki araştırmalar sürüyor.

Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan yılın ikinci faiz kararı için toplantı tarihi belli oldu.

Bu kapsamda Mart ayı faiz kararı 18-19 Mart günlerinde gerçekleştirilen toplantıların ardından 19 Mart'ta saat 22:00'de açıklanıyor olacak.