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Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ve Asvel Lyon, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları..