Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 29. hafta maçında Asvel Lyon'u konuk ediyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 19 galibiyet 9 yenilgi aldı.
Öte yandan konuk ekip Asvel Lyon ise bu sezon oynadığı 28 maçta 11 galibiyet 17 yenilgi aldı.
Fenerbahçe Beko ile Asvel Lyon arasında ligin ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakayı temsilcimiz 73-77'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı 13 Mart 2025 Perşembe (bugün) günü saat 20:45'te oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.