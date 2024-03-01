Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk edecek.
Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Panathinaikos'a 74-63 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet 11 yenilgi aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Baskonia 80-79 kazandı.
Basketbolseverler EuroLeague'in 27. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı için araştırmalarına hız verdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı 1 Mart Cuma günü (bugün) 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Robert Lottermoser (Almanya), Tomislav Hordow (Hırvatistan), Arturas Sukys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.