Fenerbahçe Beko - Beşiktaş final maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI İZLE

Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek play-off final serisi başlıyor.
Dev finalde, sezon boyunca üstün performans sergileyen Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.
Final serisi öncesinde, sezon içinde uygulamaya alınan deplasman yasağının devam edeceği bildirildi.
Basketbol tutkunları, tarihi rekabetin bu yeni perdesinde oynanacak maçın yayın bilgilerini merakla bekliyor.
Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte canlı yayın linki…
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
2024-2025 sezonu şampiyonunu belirleyecek play-off final serisi, ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak.
Final heyecanı, 17 Haziran Salı günü saat 20.30’da başlayacak. Serinin ilk karşılaşması, Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
Mücadele, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.