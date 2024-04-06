Fenerbahçe kritik maç için hazır! Tam kadro çıkacak

Fenerbahçe, önemli bir haftaya hazırlanıyor.
Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçında U19 takımıyla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, tamamen Olympiakos maçına odaklanmış durumda.
Teknik direktör İsmail Kartal, futbolcularına 2 gün izin verirken, Pazar günü Olympiakos maçının hazırlıklarına başlanacak.
Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyen Michy Batshuayi, Fred, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Milliyet'in haberine göre Olympiakos maçında forma giyecek duruma geldi.
Yaşanan bu gelişmelerle birlikte İsmail Kartal'ın eli güçlenirken, tecrübeli teknik adamın Olympiakos maçına ideal 11 ile çıkacağı belirtiliyor.
Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Konferans Ligi çeyrek final Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması, 11 Nisan 2024 Perşembe günü saat 19:45’te oynanacak.