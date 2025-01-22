Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında evinde Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Mourinho ve öğrencileri ilk 24'e girebilmek adına büyük önem taşıyan Lyon maçını kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor.

Fransız takımlarını konuk ettiği son beş Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, Lyon'u yenerek seriyi sürdürmek için sahaya çıkacak.

Öte yandan deplasmanda oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Lyon ise kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak zorlu müsabaka için geri sayım başladı.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe - Lyon maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Lyon maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.