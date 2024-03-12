Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı TV8,5'da mı? Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile sahasında karşı karşıya geliyor.
Geçtiğimiz Perşembe günü Belçika'da oynanan müsabakayı 3-0 kazanan sarı lacivertliler tur için büyük bir avantaj elde etti.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı hakkında aramalar hız kazandı.
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçının detaylarını sizler için derledik.
Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte maçın bilgileri...
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart 2024 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.