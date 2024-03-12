Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı TV8,5'da mı? Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. İşte zorlu mücadelenin merak edilenleri...

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile sahasında karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü Belçika'da oynanan müsabakayı 3-0 kazanan sarı lacivertliler tur için büyük bir avantaj elde etti.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı hakkında aramalar hız kazandı.

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçının detaylarını sizler için derledik.



Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart 2024 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.