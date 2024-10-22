FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmeden önce kaldığı hastane odası görüntülendi!

Haber Merkezi
Dün sabah saatlerinde ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da öldüğü hastane ve kaldığı oda Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
AA muhabirinin Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ismi hastanede ölen isimler arasında yer alıyor.
Hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, elebaşı Gülen ölmeden hemen önce hastanenin 251 numaralı odasında kaldığı netleşti.
İŞTE FETÖ ELEBAŞININ ÖLDÜĞÜ ODA
KAYNAK: AA