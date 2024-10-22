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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmeden önce kaldığı hastane odası görüntülendi!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmeden önce kaldığı hastane odası görüntülendi! Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastane ve ölmeden önce kaldığı oda öğrenildi. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü hastanenin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu öğrenilerek, ölmeden önce kaldığı oda da görüntüledi.