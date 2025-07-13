FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluk ödülü 2025: Şampiyon takım kasayı dolduracak

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025, bu yaz Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez 32 takımla gerçekleştirildi.

Avrupa’dan 12 takımın yer aldığı turnuvaya Güney Amerika’dan 6, Afrika, Asya, CONCACAF bölgelerinden 4’er, Okyanusya’dan 1 ve ev sahibi ABD’den 1 takım katıldı.

15 Haziran 2025 tarihinde başlayan organizasyon, bugün Chelsea - Paris Saint Germain finaliyle son bulacak.

Şampiyon olan takımın ödülü futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluk ödülü…

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda dağıtılacak dev ödül havuzu belli oldu.

İlk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada toplam 1 milyar dolarlık devasa bir ödül dağıtılacak.

bu tutarın 525 milyon doları kulüplere turnuvaya katıldıkları için verilecek "katılım payı" olarak ayrılırken, kalan 475 milyon dolarlık bölüm performansa dayalı olarak dağıtılacak.

Grup maçlarından finale kadar toplam yedi karşılaşma oynayan şampiyon takım, kasasını tam 125 milyon dolarla dolduracak.