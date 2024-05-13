Fiyat-performans arayanlar! İşte en ucuz otomatik araçlar... Mayıs 2024 fiyatlarıyla Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobil modelleri sonunda belli oldu. İşte en ucuz otomatik araçlar…

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Günümüzde otomobil tercihleri geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Dizel mi, benzinli mi, belki de elektrikli mi? Sedan mı, hatchback mi?

Ancak bir konu var ki, çoğunluğun tercihi oldukça net: Otomatik vites.

Gerek trafik yoğunluğunda, gerekse de konfor arayışında, otomatik vitesli araçlar tercih edilme oranında ezici bir çoğunluğa sahip.

İşte Türkiye'de otomatik vitesli araçlar pazarın yüzde 90'ını oluşturuyor. Birçoğumuz için vites derdi olmadan sürüş keyfi ön planda.

Peki, otomatik vitesli araçları tercih edenler için en uygun fiyatlı modeller hangileri?

1- Hundai i20

Hundai i10, A segmentinde yer alıyor ve kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor. 3,67 metre uzunluğu ve 1,68 metre genişliğiyle i10, akıcı çizgileri ve keskin detaylarıyla sportif bir duruşa sahip.

Üstelik, 8 inçlik dokunmatik ekran ve kablosuz bağlantı seçenekleriyle teknolojiyi de yanınızda taşıyor.

Daha da heyecan verici olan şey ise, 5 yıl veya 100 bin kilometre garanti ile sunulan bu modelde 67 beygir gücünde 1 litrelik bir motor bulunuyor. Aracın baz versiyon satış fiyatı sadece 885.000 TL!

2- Leapmotor T03

Hem ucuz hem de elektrikli aracı olan Leapmotor'un T03 modeli, sizi etkilemeye hazır.

Şehir içi kullanıma uygun bu küçük hatchback araç, Çinli üretici Leapmotor'un gururu. 41 kW'lık bataryasıyla 107 beygir güç üretebilen T03, sizi sıradan bir sürüş deneyiminden öteye taşıyor. Açıklanan ortalama şehir içi menzili 417 km ile sizi uzun yollara çıkmaya teşvik ediyor.

Üstelik, aracın cam tavanı iç mekanı ferahlatırken, elektrikli park freni ve otomatik tutma özellikleri sürüşü kolaylaştıran unsurlar arasında.

T03'ün satış fiyatı 898.000 TL.

3- Renault Taliant

Türkiye'de 2024 model yılı sıfır kilometre ve otomatik vitesli olup, 1 milyon liranın altında satılan üç araçtan biri, Renault'un Taliant modeli.

Clio ve Dacia Sandero'da da kullanılan 90 beygirlik motorla donatılan bu sedan, ilk olarak 2021 yılında yollara çıkmıştı ve o zamandan beri otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Taliant'ın satış fiyatı 965.000 TL.

4- Honda City

1,5 litrelik motoruyla 121 beygir güç üreten Honda City, performansıyla da dikkat çekiyor. Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,2 litre olarak açıklanan bu sedan, cömert bir iç mekana sahip.

Geniş ön camı, sürücünün yolu daha hakim bir şekilde takip etmesini sağlarken, 8 inçlik multimedya ekranıyla da teknolojiyi yanınızda taşıyor.

City'nin geniş bagaj hacmi, rakiplerine karşı avantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Hem aile kullanımı hem de günlük ihtiyaçlarınız için ideal bir seçenek.

Honda City'nin satış fiyatı 1.030.000 TL.

5- Dacia Sandero Stepway

Ülkemizde rağbet gören araçlardan biri olan Dacia Sandero Stepway, dinamik ön tasarımı, yenilenen jantları ve yerden yüksekliği ile SUV'leri anımsatıyor.

Sandero Stepway, çok amaçlı modüler tavan barları sayesinde port bagaj veya bisiklet taşımanıza olanak sağlıyor. Ayrıca, katlanabilir arka koltuklar ile daha geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Hem pratik hem de kullanışlı.

90 beygirlik 1 litrelik motora sahip olan bu araç, performansıyla da dikkat çekiyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Sandero Stepway'in satış fiyatı 1.066.000 TL.