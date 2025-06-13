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Gadir-i Hum Bayramı nedir, ne zaman 2025? İşte kutlama gelenekleri

Gadir-i Hum Bayramı nedir, ne zaman 2025? İşte kutlama gelenekleri Gadir-i Hum Bayramı, özellikle Şiiler için büyük öneme sahip dini bir bayramdır. İslam tarihinde önemli bir olayın yıldönümü olarak kutlanır ve birçok toplumda coşkuyla anılır. Peki Gadir-i Hum Bayramı nedir? Ne zaman kutlanır? Kimler kutlar ve nasıl kutlanır? İşte tüm detaylar...