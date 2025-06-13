Gadir-i Hum Bayramı nedir, ne zaman 2025? İşte kutlama gelenekleri

Gadir-i Hum, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in, Veda Haccı dönüşünde Gadir-i Hum denilen bölgede yaptığı bir konuşmayla ilgilidir.
Konuşmada Hz. Muhammed’in, Hz. Ali'yi kendisinden sonra ümmete lider (velayet makamı) olarak ilan ettiği kabul edilir.
Bu olay, özellikle Şii mezhebi açısından büyük önem taşır ve İmam Ali’nin liderliğinin ilahi bir emirle belirlendiği kabul edilir.
Bu nedenle Gadir-i Hum, Hz. Ali'nin manevi liderliğinin ilan edildiği gün olarak kutlanır.
Peki; Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanır, neler yapılır? İşte bilgiler...
GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN 2025
Gadir-i Hum Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 18. günü kutlanır. Miladi takvime göre tarihi her yıl değişir.
2025 yılında Gadir-i Hum Bayramı, 14 Haziran Cumartesi günü idrak edilecek.
KUTLAMA GELENEKLERİ
Gadir-i Hum Bayramı'nda Şii topluluklar şu şekilde kutlamalar yapar:
Camilere gidilerek dua ve zikirler okunur
Hz. Ali'nin velayetiyle ilgili hutbeler verilir
Topluluk yemekleri, özellikle hayır amaçlı iftarlar düzenlenir
Çocuklara hediyeler verilir
Aile ziyaretleri yapılır, büyüklerin eli öpülür
Gadir-i Hum hutbesi okunur veya dinlenir