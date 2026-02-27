Osimhen Müslüman mı, Hristiyan mı? İşte yıldız oyuncunun dini inancı

Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı günden bu yana fiziksel gücü, oyun zekası ve taraftarla kurduğu güçlü bağla dikkat çekiyor.

Yıldız golcü, performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor.

Özellikle hayranları “Osimhen Müslüman mı, yoksa başka bir inanca mı sahip?" sorularına yanıt arıyor.

Peki, Victor Osimhen’in dini inancı ne?

OSİMHEN MÜSLÜMAN MI?

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, dini inancının Hristiyanlık olduğunu açıkladı.

Hayatını inançları doğrultusunda şekillendiren Nijeryalı futbolcu, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de dikkat çekiyor.

Özellikle Afrika’daki dezavantajlı gruplara yardım etmeyi hedefleyen Osimhen, bu çalışmalarında Senegal’in yıldız futbolcusu Sadio Mane’yi örnek aldığını belirtti.