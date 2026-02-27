Sırbistan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE

Belgrad’da bu akşam parke yanacak…

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde fırtına gibi esen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grup liderliği için en zorlu virajına giriyor.

Bosna Hersek ve İsviçre karşısında aldığı net galibiyetlerle 2'de 2 yapan 12 Dev Adam, Sırbistan deplasmanında serisini 3 maça çıkarmak için sahaya çıkıyor.

Karşılaşma öncesi basketbolseverler maçın yayın saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor.

Peki, Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

C Grubu üçüncü maçında milliler, güçlü rakibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak. 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleşecek mücadele saat 21.00’de başlayacak.

Mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Sırbistan - Türkiye basketbol maçı canlı izle