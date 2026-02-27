Kira geliri beyannamesi nasıl verilir? 2026 GİB Kira Beyannamesi Ekranı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başlıyor.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan iletebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolay ve güvenli şekilde doldurabilecek.

Bu kapsamda konuttan 2025'te yıllık en az 47 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

Beyannamelerin, 1-31 Mart döneminde verilmesi önem taşıyor.

Tarihleri kaçırmak istemeyen mükellefler, "Kira geliri beyannamesi nasıl verilir" başlığını araştırıyor.

İşte, adım adım izlemeniz gereken süreç...

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR 2026

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecekler.

Şahıslardan her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.

BEYANNAME EKRANI

ÖDEME SİSTEMİ

Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamadan 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

2025 takvim yılında elde edilen kazançlara ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek.

Birinci taksit, damga vergisiyle birlikte 31 Mart, ikinci taksit de 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

CEZASI VAR

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi durumunda, mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.